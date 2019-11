Page Facebook « Complots faciles pour briller en société » définitivement supprimée par la modération pour s’être moquée d’une théorie conspirationniste sur l’origine de l’homosexualité et avoir pris la défense de la communauté LGBT. La page était jusqu’à maintenant simplement dépubliée et j’avais encore accès à son contenu. Depuis ce matin, je n’y ai plus accès du tout et l’ensemble des posts et surtout des commentaires est perdu à jamais. Facebook ne m’a jamais répondu donc je ne sais toujours pas ce qui leur posait problème.

C’est avant tout une groupe de 600 000 personnes qui s’était créée autour de la page au cours des 5 dernières années qui disparaît. Ce groupe était réuni par l’humour pour lutter contre l’obscurantisme et les fake news sur les réseaux sociaux et il va falloir le reconstruire.

La page de secours devient la page principale aujourd’hui ici : https://www.facebook.com/ComplotsFaciles2 et je viens de créer une nouvelle page de secours que je vous invite à rejoindre : https://www.facebook.com/ComplotsFaciles3.

Complots faciles – le groupe continue à être l’ultime moyen de communication sur FB si tout le reste saute.

Je continuerai à poster sur Facebook car c’est là les théorie du complots fleurissent le plus et j’estime donc qu’il est important d’y être présent mais j’ajouterai à ma liste de sujets à éviter homosexualité/LGBT.

Je pense développer une appli afin d’éviter les soucis de modération et qu’on soit vraiment indépendants entre sacheurs. Je suis en train de créer le cahier des charges. Je mettrai en place un financement participatif

Quoi qu’il arrive, rien ne peut arrêter Complots faciles. LE SACHOIR VAINCRA !!!

Dimitri Halby

